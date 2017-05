Ministro degli esteri tedesco Gabriel attacca Trump: "Caduta degli USA come nazione importante"

BRUXELLES, 29 MAGGIO – Non si placa lo scontro verbale tra USA e Germania. Dopo le dure parole della cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo cui l’Europa non può più fare affidamento sui suoi alleati, in particolare Washington e Londra,oggi il ministro degli esteri tedesco, Sigmar Gabriel, rincara la dose.

“Con Donald Trump gli Stati Uniti perdono il loro ruolo di leader nell’Occidente”, questo è quanto ha affermato il ministro degli esteri tedesco, parlando “di caduta degli Usa come nazione importante”. “Il problema va ben oltre il G7fallito. Questo purtroppo è un segnale del cambiamento dei rapporti di forza. L’Occidente diventa più piccolo”,ha dichiarato. “La politica di Trump è contraria agli interessi dell’Unione Europea”, ha aggiunto, “chi accelera il cambiamento climatico indebolendo la protezione dell’ambiente, chi vende armi nelle zone di conflitto e chi non vuole risolvere politicamente i conflitti religiosi, mette a rischio la pace in Europa”.Più cauta è stata la posizione di Jean-Claude Junker, presidente della Commissione Europea, che tramite il suo portavoce fa sapere che l’Unione europea dovrà “farsi carico del suo destino, ma restare anche aperta e sempre disposta a impegnarsi”. Lo stesso portavoce di Junker sottolinea che “Bruxelles lavora per l’unità dei 27,d’accordo con le idee del libro bianco sul futuro dell’Europa. Le relazioni transatlantiche continueranno a essere cruciali per la sicurezza e per la prosperità globali. Per quanto ci riguarda, continueremo nella direzione di questo buon livello delle relazioni transatlantiche”.

fonte immagine:lastampa.it

Alessia Panariello