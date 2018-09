Ministro dell\'Interno tedesco: pronto accordo Germania-Italia sui migranti

MONACO DI BAVIERA, 10 SETTEMBRE - Secondo il Ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, l’accordo tra la Germania e l’Italia per il respingimento dei migranti sarebbe già pronto.

"A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha dichiarato il Ministro prima di una seduta col gruppo di partito oggi a Monaco, aggiungendo: "l'intesa è sulla scrivania di Salvini ora vediamo se quello che è stato concordato verrà anche firmato".

Nell’attesa di conoscere il contenuto dell’accordo e il parere del Ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ricordiamo che la Germania lo scorso Agosto ha firmato con la Spagna e la Grecia accordi di respingimento al confine, nel giro di 48 ore, per i migranti che abbiano già chiesto asilo in un altro paese dell’Unione Europea.

Tuttavia l’accordo con il nostro Paese sarà probabilmente diverso dagli altri due già firmati dato che, come ha spiegato lo stesso Seehofer alcuni giorni fa, il governo italiano chiede di poter consegnare alla Germania almeno tanti profughi in arrivo sulle nostre coste quanti ne riprenderà da Berlino, di conseguenza questo accordo non porterà ad una diminuzione degli arrivi in Germania e “non sarà la soluzione del problema profughi”.

Fonte immagine: ebru.co.ke

Fabio Di Paolo