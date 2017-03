Ministro Orlando annuncia accertamenti sul giudice di Milano che condannò la Lega Nord

SARONNO, 1 MARZO 2017 - Aveva condannato la Lega Nord al pagamento di 5000 euro a due associazioni per l'uso discriminatorio del termine clandestini su alcuni manifesti affissi a Saronno nel luglio scorso ma aveva intrattenuto dei rapporti di collaborazione scientifica con una delle beneficiarie.

A seguito di un'interrogazione del capogruppo leghista alla Camera, Massimiliano Fedriga, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha riferito di aver avviato "accertamenti" sul caso, per verificare la correttezza del comportamento del giudice del Tribunale civile di Milano, Martina Flamini. L'annuncio è arrivato oggi nel corso del Question Time alla Camera.

L'accusa sollevata dal capogruppo leghista Fedriga è che il giudice Flamini "non avrebbe ottemperato all'obbligo di astensione, pur avendo tenuto conferenze sui temi della protezione internazionale su invito" di una delle associazioni che hanno promosso il ricorso contro il Carroccio, l'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi).

"Va, in linea generale ed astratta, premesso come l'attività scientifica del magistrato, svolta anche mediante partecipazione a convegni e seminari, è da considerarsi utile momento di confronto istituzionale e di formazione professionale - ha precisato il Ministro Orlando - In relazione allo specifico profilo segnalato, ho già avviato, per mezzo dei competenti uffici ministeriali, gli accertamenti necessari a valutare se, in concreto, la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato dallo stesso giudice, sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione".

"Come noto, difatti, la violazione del dovere di astensione costituisce illecito disciplinare nei casi in cui tassative disposizioni normative impongano al giudice siffatto obbligo, a tutela dei valori della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione. Rassicuro, pertanto, gli interroganti che la questione è all'attenzione del mio dicastero e che, all'esito dei necessari approfondimenti in corso, il Parlamento sarà informato delle valutazioni di mia competenza", ha concluso.

Daniele Basili

immagine da milano.repubblica.it