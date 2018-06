"Minori fuori famiglia", seminario sui diritti dei bambini

CISTERNA LATINA 18 GIUGNO - Conto alla rovescia per l’atteso convegno di martedì 21 giugno dalle ore 9.30 presso il Centro Residenziale “La Pergola” di Cisterna di Latina: in programma il seminario “Minori fuori famiglia – percorsi di inclusione”, un workshop di aggiornamento professionale di grande attualità per gli operatori sociali. L’evento è organizzato dall’Istituto Internazionale “Gioventù per domani” in collaborazione con il con il "Centro studi Epikeia" ed è accreditato presso l'Ordine degli assistenti sociali, il quale riconoscerà 4 crediti formativi.

Gioventù per Domani, istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea, è la Fondazione voluta, fin dagli anni Sessanta, da Mons. John Patrick Carroll-Abbing a supporto scientifico di ricerca e di studio delle sue istituzioni di accoglienza nel mondo, in primis La Città dei Ragazzi. L’Istituto è riconosciuto con Personalità Giuridica di Ente di Diritto Privato e ha lo scopo di promuovere e organizzare, in contesto nazionale e internazionale, iniziative e attività di studio, di ricerca e di educazione alla cittadinanza, relative ai problemi della gioventù contemporanea, privilegiando la condizione dei ragazzi disagiati, secondo un progetto di pieno sviluppo personale e sociale delle nuove generazioni, nella prospettiva etica di una cultura della cittadinanza responsabile e solidale.Tra i relatori di spicco saranno presenti anche il garante Jacopo Marzetti dell'Infanzia e Adolescenza per la Regione Lazio, e il presidente nazionale Don Giovanni D’Andrea dei Salesiani per il Sociale.Lo Sportello di ascolto istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stato istituito nel 2014 a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio e l'assessorato alle Politiche sociali della provincia di Latina. Nato dall'esigenza di promuovere il benessere e la qualità della vita di minori e famiglie, offre gratuitamente servizi di informazione, sostegno e orientamento, ascolto, mediazione familiare, incontri specifici per docenti. In particolare, l'attività di ascolto istituzionale consiste in consulenza, mediazione, sostegno e orientamento rispetto a casi in cui cittadini, famiglie, case famiglia o centri diurni per i minori disagiati siano in difficoltà nello svolgimento o nell'interpretazione corretta delle funzioni di protezione, formazione ed educazione nei confronti dei minori.Salesiani per il Sociale, Federazione Servizi Civili e Sociali – Centro Nazionale Opere Salesiane, è un’associazione non profit costituita nel luglio del 1993. Voluta e guidata dai Salesiani d’Italia come strumento civilistico a sostegno della dimensione pastorale del disagio e della povertà educativa, si ispira a San Giovanni Bosco, il prete torinese che dedicò la sua vita ai giovani poveri ed emarginati. “Il nostro impegno possiamo riassumerlo con queste parole che il santo dei giovani rivolgeva al gruppo dei cooperatori salesiani di Torino il 16 maggio 1878. Tutti i nostri enti si rifanno al carisma ed all’operato di Don Giovanni Bosco, con un impegno serio e costante, che vuol rendere concreto l’impegno che il santo avviò, più di 150 anni, a Valdocco, nella periferia disagiata di Torino”.Il Centro Studi Epikeia, Associazione Mediazione e Tutela dei Diritti, costituita nel 2000 per iniziativa di alcuni avvocati del Foro di Roma, si propone di approfondire e promuovere una cultura di mediazione e tutela dei diritti, in particolare nel settore della famiglia, dei servizi sociosanitari e dei rapporti fra cittadinanza ed istituzioni, con specifico riferimento alla tutela delle categorie più deboli: minori, persone socialmente svantaggiate e immigrati. L’Associazione, senza scopo di lucro, realizza progetti, azioni di sensibilizzazione, formazione, studio e ricerca sulle tematiche citate, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche.Il Centro di Accoglienza Minori “La Pergola” nasce nel 1992 con l’accoglienza di immigrati stranieri C.P.A. per poi proseguire con l’organizzazione e la gestione di soggetti con patologie autistiche (ex art 26 L.833). Dal 1999 al 2003 il Centro “La Pergola”ha ospitato famiglie straniere (C.P.A.) richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati (CPAM). Il modello di accoglienza si basa sul principio secondo il quale è necessario creare un “ambiente familiare” per rendere efficace l’azione educativa, costruendo “legami affettivi stabili e significativi” che, con il tempo, si trasformano in strumento di cura della sofferenza dei minori. Il Centro minori, ad oggi, risponde all’esigenza di accogliere ragazzi provenienti da situazioni familiari e sociali pregiudizievoli per la loro crescita e la loro realizzazione; giovani che hanno sviluppato una sofferenza personale significativa tale da richiedere un lavoro di comunità, prima di poter affrontare con possibilità di successo il rientro nella famiglia di origine o un percorso autonomo al di fuori del Centro Minori.“Il workshop vuole soffermarsi sul tema non concentrandosi esclusivamente sui Msna, ma su tutti i minorenni fuori la famiglia – spiega Ivan Fausto coordinatore area educativa La Pergola - l'obiettivo è quello di discutere su una tematica di grande impatto sociale. Attraverso il lavoro di prevenzione si può dare un contributo molto rilevante alla vita di questi che ora sono ragazzini, ma domani saranno adulti nel mondo”.Il programma del seminarioIntroduzione ed apertura lavori: Luca Faggioni - Responsabile Centro “La Pergola”Tavola rotonda e relatoriOsama e Nikeliano: lʼesperienza diretta di due neomaggiorenniJacopo Marzetti - Garante dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza della Regione LazioDon Giovanni DʼAndrea - Presidente “Salesiani per il Sociale”Giuseppina Menicucci - Avvocata- Centro Studi “Epikeia”Ferdinando Tucci - Psicologo - Coordinatore Area Minori Servizio Genitorialità, Infanzia e Adolescenza- Comune di LatinaFrancesca Russo - Assistente sociale Centro per la Famiglia e Minori Stranieri - Comune di LatinaIvan Fausti - Coordinatore Educativo Centro Residenziale per Minori “La Pergola”Daniele De Angelis - Docente “Università Studi Roma Tre”Antonio Di Muro, Luigi Di Muro - Autori de “Il diritto dellʼimmigrazione. Guida aggiornata alla L. n.46/2017”Modera l’evento Marco Grazioli - Avvocato - Consigliere “Gioventù per Domani”Per informazioni e per registrarsi al workshop, si prega di contattare la segreteria organizzativa dell’Istituto Internazionale: 06.65771491 - segreteria@gioventuperdomani.org.(notizia segnalata da