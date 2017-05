Miss sfregiata con l\'acido, ex fidanzato tenta il suicidio in carcere

FORLÌ, 4 MAGGIO - Edson Tavares, l’ex fidanzato della miss Gessica Notaro, che il 10 gennaio scorso l’aveva aggredita gettandole dell’acido sul volto, sfigurandola, ha tentato di suicidarsi. Il gesto sarebbe avvenuto lo scorso lunedì in carcere, a Forlì, dove Tavares è detenuto.

Da quanto si apprende, risulta possibile che l'uomo abbia tentato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo, che avrebbe stretto intorno al collo, e poi si sarebbe appeso alle sbarre della cella durante la distribuzione dei farmaci.

Il trentenne, originario di Capo Verde, è accusato di stalking e minacce, ma ha da subito dichiarato agli inquirenti la propria innocenza ed estraneità ai fatti. Vittima e offender si sono rivisti in aula lo scorso 27 aprile durante un'udienza del processo. Gessica aveva così commentato l'incontro: "Rivederlo è stato abbastanza impattante per me. Lui ha evitato il mio sguardo tutto il tempo, io però non ho mai smesso di guardarlo finché alla fine ha ceduto e ha dovuto guardarmi per forza".

Nel mentre, in attesa della prossima udienza del processo, prevista per il 17 maggio, l'istituto detentivo ha deciso di aumentare la sorveglianza per il detenuto, che si troverebbe in uno stato depressivo accentuato.

Luigi Cacciatori

Immagine da blastingnews.it