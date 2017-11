Missile balistico diretto a Riad, per l\'Arabia Saudita l\'Iran è responsabile

RIAD, 6 NOVEMBRE – Secondo la coalizione militare araba impegnata in Yemen, l’Iran sarebbe responsabile del lancio di un missile balistico diretto verso la capitale saudita Riad esploso nella serata di sabato sera. Per il portavoce della coalizione, “i missili Houthi sono stati prodotti dall’Iran e non sono parte delle munizioni dell’esercito yemenita”.

Per Riad é stato “un atto flagrante di aggressione militare”, quasi paragonabile ad un vero e proprio “atto di guerra” quello dell’Iran di fornire missili balistici ai ribelli Houthi in Yemen.

Stando all’analisi dei rottami dei missili, sarebbe indubbio il coinvolgimento dell’Iran nella fabbricazione ed il conseguente contrabbando con i ribelli. Il comando della coalizione si è dunque arrogato il “diritto legittimo” di difendere il territorio e le persone dell’Arabia Saudita secondo la Carta dell’Onu.

Nel medesimo comunicato, il comando della coalizione ha inoltre annunciato che “si riserva il diritto di rispondere all’Iran nei tempi e nelle forme appropriate, in conformità con il diritto internazionale e sulla base del principio di legittima difesa”.

Gli Houthi sono un gruppo armato a prevalenza sciita, che opera sul territorio yemenita. Nella serata di sabato le forze armate saudite hanno intercettato ed abbattuto un missile balistico nei pressi della capitale Riad, proveniente dallo Yemen e lanciato dai ribelli.

Paolo Fernandes

Foto: almasdarnews.com