Miur, errata corrige: "Traccie" di imbarazzo per il Ministero

ROMA, 20 GIUGNO - Al liceo lo definirebbero un errore da matita blu, uno di quegli scivoloni grammaticali che possono costar caro a uno studente. Se poi a sbagliare è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allora si fa presto a passare dall'errore all'imbarazzo.

Gli studenti che ieri, in vista della prova di italiano di domani, hanno cercato lumi sul sito dedicato agli Esami di Stato, non hanno trovato nulla di utile ma si sono imbattuti in un grossolano passo falso dello stesso Miur: “Traccie prove scritte”, si leggeva sulla pagina web. La foto dell'errore ha fatto subito il giro dei social, sebbene il pasticcio sia stato prontamente corretto dal ministero.

Immediate allora le scuse del Miur, attraverso una nota: “Abbiamo visto il refuso sul sito degli Esami di Stato e siamo subito intervenuti. Si tratta di un errore di battitura, che naturalmente non doveva esserci”. Sembrerebbe allora trattarsi di un errore della società di informatica che gestisce in queste ore gli aggiornamenti della pagina web dedicata agli esami di maturità: solo un inconveniente tecnico, nulla di grave.

Insomma, tutto risolto, nonostante il normale imbarazzo. I maturandi intanto continuano a prepararsi per la prima prova di domani, consci che magari “la matematica non sarà mai il loro mestiere”, ma attenzione a dimenticarsi dell'italiano.

Claudio Canzone

Fonte foto: corrieredellasera.it