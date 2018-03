Modena, abusi sessuali su figliastra: arrestato uomo di 36 anni

MODENA, 21 MARZO - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Carpi perché sospettato di aver perpetrato violenza sessuale nei confronti della figliastra dodicenne.

Gli abusi sarebbero avvenuti dal 2015 a dicembre 2017. La minore si è rivolta ad un centro raccontando agli psicologi di essere stata violentata dal patrigno. Gli specialisti del centro di ascolto hanno avvisato le autorità e sono scattate le indagini, durate poco più di due mesi.

Risulta possibile, secondo quanto si apprende, che la giovane - ora quindicenne - in passato avesse confidato alla madre di essere stata vittima di abusi da parte del patrigno, ma in quell’occasione la donna non le avrebbe creduto.

Luigi Cacciatori

Immagine da lanotiziaweb.it