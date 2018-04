Modena, accoltella la moglie e tenta il suicidio

MEDOLLA (MODENA), 13 APRILE - Sono le 5 del mattino e il sole non è ancora sorto quando, in una villetta di Medolla, in via Brescia 2, un uomo di 65 anni accoltella nel sonno la moglie e poi chiama il 118. In attesa che arrivino i soccorsi, l’aggressore tenta di suicidarsi.

La vittima, di anni 65, è ricoverata all’ospedale di Baggiovara, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La sue condizioni sono gravissime a causa delle ferite che il marito le ha inferto, soprattutto alla gola. L’uomo, invece, presenta ferite di arma da taglio all’addome, ma non è in pericolo di vita. È ricoverato presso il presidio ospedaliero di Mirandola.

Nella villetta, teatro dell’efferatezza, si stanno effettuando gli accertamenti urgenti ed irripetibili. Sono presenti i Carabinieri di Medolla, i colleghi di Carpi e il Ris.

Ancora ignoto il movente. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo abbia sofferto nel corso degli anni di un disturbo depressivo.

Luigi Cacciatori