Modena, incidente in A1: una vittima e due feriti

MODENA, 30 DICEMBRE – Un incidente si è verificato stamani, intorno alle 8.30, sull’A1 fra Modena sud e Modena nord, in direzione Milano.

Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Stando alle prime informazioni pervenute, lo scontro avrebbe interessato tre auto e un furgone ribaltato tra la corsia di marcia lenta e quella veloce. Ad ora, l’autostrada è bloccata. Sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e 118 con due ambulanze e l’elicottero.

Ben 5 km di coda, alle 10, in direzione Milano. Traffico rallentato anche in direzione sud, verso Bologna. Autostrade consiglia sul proprio sito, per chi viaggia in direzione di Milano, di uscire a Modena Sud e rientrare a Modena Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)