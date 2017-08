Modena, Procura apre fascicolo per la morte di Dall\'Aglio

MODENA, 8 AGOSTO – La Procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di Mattia Dall'Aglio, 24 anni, il nuotatore probabilmente stroncato da un infarto domenica mentre si allenava nel sollevamento pesi.

Per la morte di Dall’Aglio vi sono "uno o più indagati", destinatari di avvisi di garanzia. Riserbo, al momento, sui nomi. L'autopsia sarà conferita giovedì e servirà a capire, tra le altre cose, lo stato di salute del ragazzo prima della morte e se abbia preso o meno dei farmaci. Accanto al suo corpo - scoperto da un vigile del fuoco - non sono stati trovati medicinali o sostanze collegabili al decesso.

I dubbi sulla palestra. Al centro delle indagini della Procura c’è anche il luogo dove è avvenuto il decesso. “Quella che viene chiamata palestra ma non lo è, perché deve avere autorizzazioni di varia natura. Non è una palestra ma una stanza attrezzata alla buona, con appunto macchine da palestra. Questa stanza attrezzata a sala macchine, priva di docce e aria condizionata, era in uso a un numero limitato di persone che a accedevano con una chiave detenuta dal bar. Noi stiamo lavorando su una situazione complessa, dobbiamo accertare una serie di circostanze non solo dal punto di vista autoptico". Giovedì verrà dunque dato l'incarico al medico legale per l'autopsia. La stanza adibita a palestra "pare che sia dei vigili del fuoco, data in uso ad associazioni volontarie sportive che gestiscono questi luoghi, un fatto comune e diffuso".

Dall'Aglio era cresciuto come sportivo nelle piscine della sua Reggio Emilia, e il suo talento lo aveva portato in Nazionale fino alle Universiadi in Corea. In sua memoria, l'università di Modena e Reggio Emilia si sta adoperando per consegnare nella prossima sessione di laurea autunnale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia la laurea alla memoria a Mattia Dall'Aglio, che frequentava il corso di laurea triennale in Marketing e organizzazione d'impresa.



Maria Azzarello