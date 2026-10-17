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Modena, viola il divieto di avvicinamento e si nasconde in casa della moglie: arrestato dai carabinieri

Redazione
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Modena, viola il divieto di avvicinamento e si nasconde in casa della moglie: arrestato dai carabinieri
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Un uomo di Bomporto, in provincia di Modena, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione locale per aver violato il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare. La misura gli era stata imposta nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, avviato dopo la querela della moglie e il ricorso per separazione giudiziale.

La segnalazione dei servizi sociali

Secondo la ricostruzione, la donna e i figli erano stati presi in carico dai servizi sociali dopo le denunce. Proprio gli assistenti sociali hanno allertato i militari per verificare che l'uomo non fosse presente nell'abitazione al momento del rientro della famiglia. Giunti sul posto, i carabinieri lo hanno trovato all'interno della casa senza alcuna giustificazione, in palese violazione della misura cautelare.

Il provvedimento del giudice

Al termine del giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli minori, imponendo una distanza minima di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. Un provvedimento che rafforza la tutela della donna e dei bambini, già seguiti dai servizi sociali.


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Argomenti:
modena bomporto divieto avvicinamento maltrattamenti famiglia arresto carabinieri braccialetto elettronico violenza domestica separazione giudiziale servizi sociali

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