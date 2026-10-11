Modesto dopo Catanzaro Mantova 1-3 La vittoria nasce dal gioco di squadra

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Il tecnico biancorosso spiega la scelta dell’attacco senza una punta tradizionale e guarda alla sfida con il Palermo

Il Mantova conquista una vittoria per 3 a 1 allo stadio Ceravolo contro il Catanzaro e Francesco Modesto si gode la prestazione dei suoi. L’allenatore racconta le scelte tattiche, sottolinea il lavoro svolto durante la sosta e riconosce il valore dei giallorossi, pur attribuendo il risultato soprattutto alla capacità della sua squadra di imporre il proprio gioco. La partita si è disputata domenica 11 ottobre, nella sesta giornata di Serie BKT.

L’attacco senza una punta classica

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Modesto spiega di aver scelto un reparto offensivo con caratteristiche diverse rispetto a quello costruito attorno a un centravanti tradizionale. Una soluzione provata più volte durante le settimane di pausa e che, a suo giudizio, ha funzionato: gli attaccanti si sono mossi bene insieme e hanno saputo mettere sotto pressione la difesa avversaria.

Il tecnico ricorda che il Mantova può contare su giocatori con qualità differenti, utili per interpretare la gara in modi diversi. Alcuni attaccanti erano indisponibili o non al meglio, ma le alternative a disposizione hanno permesso di mantenere intensità e pericolosità in avanti.

Soddisfatto della prestazione, ma da migliorare la gestione finale

Il successo non cancella gli aspetti su cui lavorare. Modesto ammette che avrebbe voluto vedere più attenzione dopo il gol subito: evitare di concedere reti e gestire meglio il vantaggio sono passaggi importanti per la crescita della squadra.

Il tecnico non è rimasto del tutto soddisfatto nemmeno degli ultimi dieci minuti, quando il Mantova, a suo avviso, ha gestito il pallone con troppa fretta. La squadra può ancora migliorare nella lettura dei momenti della partita e nella capacità di rallentare il gioco quando il risultato lo richiede.

Il rispetto per il Catanzaro e il merito del Mantova

Alla vigilia, Modesto aveva seguito con attenzione le partite del Catanzaro. A suo giudizio, i risultati delle prime giornate non avevano sempre rispecchiato le prestazioni dei calabresi, una squadra con giocatori di qualità e reduce dalla finale playoff della stagione precedente.

Per questo, ha chiesto ai suoi di affrontare la gara con umiltà e rispetto. Modesto ritiene però che il Mantova abbia saputo mettere in difficoltà gli avversari grazie al pressing, ai duelli individuali e alla capacità di giocare il pallone. Per l’allenatore, il risultato premia il lavoro e la prova dei biancorossi, non le difficoltà del Catanzaro.

La vittoria ha anche un valore particolare per Modesto: il tecnico ricorda di aver perso nelle precedenti occasioni in cui aveva giocato a Catanzaro. Questa volta, invece, il Mantova è riuscito a uscire dal Ceravolo con i tre punti.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida con il Palermo

La squadra tornerà subito al lavoro in vista del prossimo impegno contro il Palermo, formazione che Modesto considera molto forte. L’allenatore ricorda anche il precedente confronto in Coppa Italia e invita i suoi a preparare la gara con attenzione, senza lasciarsi distrarre dall’entusiasmo per il successo ottenuto in Calabria.