Molestie: media, indagato e sospeso alto funzionario Wfp sotto inchiesta anche vice direttore Unaids

NEW YORK, 25 GENNAIO - Le Nazioni Unite stanno indagando su due alti funzionari riguardo le accuse di molestie sessuali. Il direttore del World Food Program (Wfp) in Afghanistan, Mickì Lorentzen, è stato sospeso mentre e' in corso un processo disciplinare, e Luiz Loures, vice direttore esecutivo del programma di Unaids, è oggetto di un'indagine, ma pare non sia stato sospeso.

Lo riporta il Guardian. Mentre alcuni giorni fa l'Unesco ha confermato che Frank La Rue, vice direttore generale per la comunicazione, è stato "sollevato dalle sue funzioni fino a nuovo avviso" in seguito alle accuse di molestie. Il Wfp ha confermato la sospensione di un suo funzionario senza rivelarne il nome, e ha annunciato una revisione delle politiche in materia di molestie sessuali dopo le crescenti critiche su come le agenzie dell'Onu gestiscono tali casi. David Beasley, direttore esecutivo dell'agenzia, ha spiegato in una lettera allo staff che troveranno i modi per "assicurarsi che le persone siano sicure di essere protette quando segnalano una cattiva condotta".

La scorsa settimana il Guardian ha rivelato una diffusa cultura del silenzio che circonda le molestie sessuali all'interno dell'organizzazione internazionale. E il portavoce del Palazzo di Vetro ha ricordato che il segretario generale Antonio Guterres porta avanti una politica di tolleranza zero contro abusi e molestie.