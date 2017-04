Molestie sessuali, Fox News licenzia Bill O\'Reilly

NEW YORK, 20 APRILE - Fox News ha allontanato il conduttore televisivo Bill O’Reilly. La decisione è stata divulgata dalla stessa emittente televisiva e sembra riconducibile alle vicende personali del più famoso opinionista di Fox News, accusato da diverse donne di molestie sessuali.

Secondo quanto appreso dai media stranieri, sembra che la risoluzione del rapporto sia avvenuta in modo consensuale e risulta possibile che già dopo lo scandalo, decine di inserzionisti pubblicitari avessero lasciato il 'The O'Reilly Factor', chiedendo al network di allontanare il conduttore televisivo.

O'Reilly aveva sempre negato le accuse mosse a suo carico, affermando di aver trovato un accordo da 13 milioni di dollari con cinque donne che lo ritenevano responsabile di molestie sessuali, soltanto per non creare problemi al suo equilibrio familiare. Secondo il New York Times, invece, i responsabili di Fox News sapevano da tempo delle accuse di molestie ma non aveva mai adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti delle condotte poco consone di O’Reilly.

"Non credo che Bill abbia fatto qualcosa di sbagliato", è stato il commento del presidente Donald Trump a difesa del conduttore televisivo.

Luigi Cacciatori

Immagine da salon.com