Moncalieri, incidente sul lavoro: intossicati un operaio e un dirigente

MONCALIERI, 10 APRILE – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina presso la ZincoPlating, una ditta situata nella zona industriale di Vadò, alle porte di Moncalieri, in Piemonte. Un operaio di 53 anni si è sentito male mentre stava pulendo una cisterna, profonda circa due metri, da residui di acido cloridrico. Il responsabile della sicurezza dell’azienda, accortosi dell'accaduto, è intervenuto per soccorrere l’uomo, ma è rimasto intossicato a sua volta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre Saf per recuperare i due uomini, poi affidati alle cure del 118.

L'operaio 53enne è stato trasportato al Cto di Torino dopo aver subito un arresto cardiaco per avere inalato acido cloridrico. Le sue condizioni sarebbero gravi. Intossicato in forma più lieve, invece, il responsabile è ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Croce.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri.

«Nell'esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, rimaniamo in attesa dell'indagine della magistratura per l'accertamento delle responsabilità», si legge in una nota diramata dalla Fiom-Cgil.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica