Mondiali 2018, clamorosa sconfitta della Germania: tedeschi out ai gironi. Avanti Messico e Svezia

NAPOLI, 27 GIUGNO – La Germania è fuori dalla Coppa del Mondo. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, la nazionale tedesca è stata eliminata al primo turno della competizione. Fatale per gli uomini di Low è stata la sconfitta nell’ultimo match contro la Corea del Sud, che ha chiuso il girone al terzo posto. Passa come prima la Svezia, giustiziera dell’Italia nei play-off, e come seconda il Messico, che nella partita d’esordio aveva sconfitto per una rete a zero proprio i campioni uscenti.

In una Kazan Arena gremita, al fischio d’inizio per i tedeschi sarebbe sufficiente una vittoria contro una non irresistibile Corea del Sud, già eliminata in seguito alle sconfitte contro Messico e Svezia: sembrerebbero esserci tutti i presupposti per un match agevole e senza patemi per Neuer e compagni, ma così non sarà.

La Corea del Sud inizia discretamente, pur lasciando il pallino del gioco nelle mani dei tedeschi: al 25’ è Heung-Min Son ad avere una buona opportunità, ma il suo tocco sotto misura è impreciso. La risposta tedesca arriva al 41’, una manciata di giri di orologio prima dell’intervallo. Hummels controlla un bel pallone, ma calcia sul portiere da ottima posizione. Si va al riposo sullo 0-0.

Alla Germania il pareggio sta stretto, e si vede nella ripresa: prima Goretzka, poi Werner cercano, senza successo, la rete del vantaggio. Il tempo, tuttavia, è nemico per Low ed i suoi. Al quarto d’ora della ripresa il CT inserisce Gomez e Mueller per Khedira e Goretzka, passando di fatto ad uno schieramento in campo ultra offensivo. La Germania controlla il pallone e calcia spesso, ma è imprecisa (a fine partita il dato del possesso dirà 75% Germania, con 26 tiri di cui poco più di un terzo nello specchio della porta).

Al 71’ Mario Gomezo sfiora il goal, ma la sua conclusione è contratta in scivolata da un difensore. A tre minuti dalla fine, prima Hummels su cross di Ozil, poi Kroos vanno vicinissimi al vantaggio. L’arbitro assegna un recupero lunghissimo, e questo sembrerebbe alimentare le speranze teutoniche, ma così non è. Minuto 93, Young-Gwon Kim si ritrova sui piedi un buon pallone e calcia violentemente verso la porta di Neuer: il portiere del Bayern non può nulla ed è 1-0.

La Germania si riversa disperatamente nella metà campo coreana, ma tre minuti più tardi subisce anche il raddoppio per mano di Heung-Min Son. Al decimo minuto di recupero, l’ultimo (vano) sussulto tedesco: Mats Hummels colpisce una traversa di testa. E’ il canto del cigno per gli uomini di Low, fino a 24 ore fa tra i favoriti per la conquista del titolo ed ora fuori dal Mondiale.

E’ festa, invece, nell’altro incontro valido per il girone: al Central Stadium di Yekaterinemburg, un’eccellente Svezia ha liquidato con tre reti il Messico (Augustinsson, Granqvist ed autogol di Alvarez), conquistando così l’accesso agli ottavi di finale da capolista del girone. Non va male, tuttavia, a Carlos Vela e compagni: nonostante il pesante parziale, infatti, l’undici di Osorio accederà comunque alla fase successiva, grazie alla sorprendente vittoria nel match d’esordio contro la Germania (1-0 con rete di Lozano).

Paolo Fernandes

Foto: vistanet.it