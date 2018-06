Mondiali. Russia 2018: Ecco il Brasile di Tite, \'prego e sogno in grande\'

Mondiali 2018: Ecco il Brasile di Tite, 'prego e sogno in grande'. Domani sfida la Svizzera. Ct'Neymar grande anche se non al 100%'

ROMA, 16 GIUGNO - "Sento di avere una responsabilità molto grande, dopo aver vissuto due anni di lavoro, tattico, tecnico ed emozionale. Essere qui è la grandezza di un sogno realizzato". Si presenta così Tite, ct del Brasile, alla vigilia dell'esordio mondiale di domani a Rostov contro la Svizzera. Per l'occasione Neymar sfoggia un nuovo look: si è fatto biondo e ha 'mosso' i capelli con un tocco di permanente.

Così ora per tenerli assieme usa una fascetta simile a quella che usò Totti agli Europei del 2000 e l'anno dopo quando con la Roma vinse lo scudetto. O Ney spera che gli porti bene, intanto la fascia vera, quella di capitano della Selecao, andrà sul braccio di Marcelo, che parla accanto a Tite. "Con lui in nazionale è cambiato tutto - dice il terzino del Real -, ha cambiato completamente il volto della Selecao. E' facile capire cosa vuole da noi, e ognuno mette nel gruppo un po' di allegria e di spirito di leadership che lui ci trasmette.Ci sentiamo una famiglia, che ora, se Dio vorrà, centrerà il traguardo che vuole ad ogni costo. Il 7-1 del Minerao? Se per me fosse ancora un trauma, non sarei qui". Di nuovo Tite, perché gli chiedono come sta Neymar. "Non è ancora al 100% - risponde - ma ha già raggiunto indici di velocità impressionanti: fisicamente è un privilegiato. Immagino che possa già fare una grande partita". Come prima di ogni match, Tite andrà in chiesa: "la spiritualità fa di me un uomo migliore, più equilibrato. Ci vado sempre e non per chiedere di vincere. Il Mio Dio è lo stesso di tutti, di ogni essere umano".