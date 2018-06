Mondiali 2018, nel gruppo E avanti Brasile e Svizzera. Agli ottavi troveranno Messico e Svezia

MOSCA, 28 GIUGNO - La tredicesima giornata dei Mondiali di Russia 2018 non è stata soltanto quella dell’eliminazione a sorpresa della Germania. È stata anche quella che consegna l’accesso agli ottavi, nel gruppo E, a Brasile e Svizzera. I verdeoro, qualificati come primi, troveranno il Messico il 2 luglio, mentre gli elvetici giocheranno contro la Svezia il 3 luglio.

Tutto facile ieri per il Brasile, un po’ per la solidità dimostrata da Neymar e compagni, un po’ per la scarsa sollecitazione ad opera dei serbi. Finisce 2-0, con le reti di Paulinho, servito deliziosamente da Coutinho (vero leader tecnico della Seleção), e di Thiago Silva, che fissa il risultato con un’incornata da calcio d’angolo. Il 4-3-3 di Tite si conferma solido, confermando un Brasile meno spettacolare del solito e più “europeo”. Adesso per i verdeoro arriva la sfida con il Messico, che rimane una delle squadre più in forma del Mondiale nonostante la sconfitta 3-0 di ieri con la Svezia.

A proposito di Svezia, i sorprendenti scandinavi passano come primi nel girone della Germania e troveranno la Svizzera nel prossimo turno. Gli elvetici, fermati ieri sul 2-2 dal Costa Rica, non sono riusciti a terminare primi nel loro girone, ma a ben vedere non è un male: finiscono così nella parte “facile” del tabellone, evitando Portogallo, Francia e Argentina.

Si comincia a delineare il tabellone del Mondiale, con il quadro degli ottavi di finale che si completerà oggi con l’ultima giornata dei gruppi G e H. Nel primo, Inghilterra e Belgio – già qualificate – si contendono la testa del girone, mentre nel secondo è ancora tutto aperto, con Giappone, Senegal e Colombia in gara per due posti nel turno successivo.

Claudio Canzone

Fonte foto: laziolionair.it