Mondiali a 48 squadre, torneo di play off e a Europa 3 posti in più

Mondiali a 48, torneo di play off e a Europa 3 posti in più La Fifa studia la griglia delle qualificazioni a partire da 2026

ROMA, 30 MARZO - L'Europa con tre posti in più - sedici in tutto - e un torneo di qualificazione per due dei 48 posti a disposizione: potrebbe essere questa la nuova formula del Mondiale extralarge, quello votato dalla Fifa a partire dall'edizione 2026.

L'Ufficio di presidenza della Fifa, formato dal presidente Gianni Infantino e dai colleghi di ciascuna delle sei confederazioni, convocato oggi nella casa della Fifa, a Zurigo, ha proposta la nuova assegnazione dei posti per il Mondiale 2026, la cui fase finale è stata ampliata a 48 squadre.



La novità principale riguarda il numero di qualificate dell'Uefa che, come aveva chiesto il presidente Ceferin, passa dalle attuali 13 a 16. Attualmente sono 211 le federazioni che fanno parte della Fifa, dal 2026 pertanto si qualificherà una squadra su quattro. Il provvedimento per l'assegnazione delle griglie verrà adesso sottoposto alla ratifica dell'Esecutivo Fifa, in programma il 9 maggio a Manama (Bahrain).



Secondo la proposta odierna, la divisione dei posti dovrebbe essere la seguente: Confederazione asiatica: nove qualificate direttamente; Concacaf: sei qualificate direttamente; Confederazione sudamericana: sei qualificate direttamente; Confederazione oceania: una qualificata direttamente;

Uefa: 16 qualificate direttamente; Il paese ospitante sarebbe si qualificherebbe di diritto, e il suo posto verrebbe preso dalla quota della sua confederazione. In caso di doppio paese ospitante, il numero dei delle qualificate di diritto verrebbe deciso dal Consiglio Fifa.



I due posti rimanenti verranno assegnati tramite spareggio. Per i rimanenti posti la Fifa prevede un torneo di Play-off che coinvolgerà sei squadre. Verrà inoltre ammessa una squadra per ogni confederazione con l'eccezione dell'Uefa, più una Nazionale aggiuntiva della Confederazione del paese ospitante. Due squadre potranno essere selezionate in base al ranking