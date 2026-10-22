Mondiali di ginnastica artistica: trionfo cinese, Italia settima

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Si è conclusa con un settimo posto l'avventura delle azzurre nella finale a squadre ai Mondiali di ginnastica artistica di Rotterdam. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca, soprattutto per come è maturato, ma che va comunque inserito in un percorso di crescita importante per il movimento italiano.

La classifica finale

Il titolo iridato è andato alla Cina, che ha chiuso con 165.764 punti, precedendo gli Stati Uniti (165.531) e il Giappone (164.063). Le tre nazioni sul podio hanno anche staccato il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ai piedi del podio si è piazzata la Francia, quarta con 161.130, seguita dal Brasile (159.730) e dalla Federazione Russa (159.394). L'Italia di Enrico Casella ha totalizzato 158.129 punti.

Le cadute alla trave compromettono la corsa al podio

Le Fate azzurre erano entrate in finale con il quarto punteggio delle qualificazioni, alimentando speranze di una medaglia. Tuttavia, la seconda rotazione alla trave è stata fatale: tre cadute hanno pesantemente condizionato la prestazione, impedendo a Manila Esposito, Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti e Sofia Tonelli di lottare per le posizioni di vertice. Nonostante ciò, il settimo posto rappresenta comunque un traguardo di rilievo, considerando che l'Italia si era qualificata tra le migliori otto nazionali del mondo.

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Il futuro prossimo delle azzurre

La rassegna iridata di Rotterdam non è finita qui: le ginnaste italiane saranno infatti protagoniste anche nelle finali individuali, dove cercheranno di riscattare la delusione della prova a squadre. Un'occasione per dimostrare il valore di un gruppo giovane e talentuoso, già proiettato verso le prossime sfide internazionali.