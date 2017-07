Mondiali di Nuoto, Quadarella bronzo nei 1500. Oggi tocca a Pellegrini, Paltrinieri e Detti

BUDAPEST, 26 LUGLIO - Simona Quadarella ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. La romana, diciotto anni e mezzo, si è piazzata al terzo posto nei 1500 metri stile libero femminili, arrivando dietro alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky e alla spagnola Belmonte Garcia.

L'azzurra, alla sua prima rassegna iridata, ha chiuso in 15'53"86, lontana Ledecky (15'31"82) ma a soli tre decimi dalla Belmonte (15'50"89). "Era un anno che ci credevo, ci ho sempre creduto ma mi sembrava impossibile", ha dichiarato a fine gara. "Abbiamo spinto tanto per questo, è incredibile. Non ci credevo, vedevo che non c'era nessuno davanti a me. Ho creduto un po' anche nell'argento ma alla fine ero morta, va bene così. C'eravamo prefissati di non partire forte, di far fare la gara alle altre e non ho mollato nemmeno un centimetro".

Oggi è il giorno di Federica Pellegrini, che ieri si è qualificata per la finale dei 200 metri stile libero. La campionessa azzurra, che aveva ottenuto il miglior tempo nelle batterie, ha centrato la settima finale in carriera nella “sua” gara e ora va a caccia dell’ennesima medaglia. Le speranze di salire sul podio ha vinto la sua semifinale con il crono di 1'55"58 che vale il quarto tempo assoluto e la corsia numero 6 in finale. Davanti a tutte c'è ancora una volta Katie Ledecky, nonostante le fatiche dei 1500, con un incredibile 1'54"69, precedendo Emma McKeon (1'54"99) e la russa Popova (1'55"08).

Alle 19.32 scendono in vasca anche Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, che ieri si sono qualificati per la finale degli 800 metri stile libero. Paltrinieri è entrato in finale con il miglior tempo (7'45"31) davanti al polacco Wojciech Wojdack (7'46"39) e al norvegese Henrik Christiansen (7'47"61). Quinto crono per il campione in carica, il cinese Yang Sun, che ha vinto la sua eliminatoria davanti all'altro azzurro, bronzo nei 400, che accede dunque alla finale con il sesto tempo (7'49"67). "Con Gabriele, Sun e gli altri faremo a sportellate anche se saremo lontani di corsia - ha dichiarato Paltrinieri - Siamo a un mondiale, le carezze le riserviamo per altri momenti. Nuoterò sui miei passi, senza guardare gli altri".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine vavel.com)