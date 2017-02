Mondiali di Sci: occasione sprecata per Goggia

ST.MORITZ (SVIZZERA), 10 FEBBRAIO - E’ una combinata femminile piuttosto amara quella a tinte italiane nei mondiali di Sci femminile a St.Moritz (Svizzera): nulla di fatto infatti per Sofia Goggia, nonostante il primo posto al termine della discesa. Addio medaglia dopo il fallimento nello slalom, con l’oro che finisce alla svizzera Wendy Holdener (tempo complessivo 1’58’’88’’).

Secondo posto per la connazionale Michele Gisin, mentre la terza piazza è conquista dell’austriaca Michaela Kirchgasser (+ 0’’38). Lo sci svizzero deve tuttavia fare i conti con l’importantissima perdita di Lara Gut, finita in ospedale dopo una caduta durante le prove di slalom. Da verificare le condizioni legate al proprio ginocchio sinistro: difficilmente farà parte della Discesa Libera di domenica.

Per l’Italia, la migliore classificata è Federica Brignone, giunta settima. Parole di rammarico invece per la Goggia: «La sfortuna non esiste, è stato un mio errore. Tutte nelle prime sei porte facevano fatica e con la discesa abbassata i distacchi erano molto contenuti, ma era così per tutte e si poteva fare. Io sono partita per provarci, l'errore ci sta, non avevo pressioni a questo giro nonostante fossi prima dopo la discesa. È andata così, punto». Ora la testa è rivolta in avanti, verso la sfida di domenica, a caccia del riscatto dopo la delusione odierna.

foto da: ecodibergamo.it

Cosimo Cataleta