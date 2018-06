Mondiali, nel girone C si qualificano Francia e Danimarca

MOSCA, 26 GIUGNO - Si è concluso il girone C dei Mondiali di calcio. Lo scontro per decidere il primo posto fra Francia e Danimarca è terminato 0-0: i transalpini rimangono davanti in classifica. Il match tra Australia e Perù è finito 0-2.



Forse non è stato un "biscotto", ma Francia e Danimarca non si sono fatte male: al Luzhniki Stadium il risultato finale è il primo 0-0 di tutta la competizione. Gli uomini di Deschamps (che schiera una squadra rimaneggiata per far riposare i titolari) vanno vicini al goal con Griezmann e nel finale con Mbappè.



La Francia conquista il primo posto nel girone e ora aspetterà i risultati di stasera per scoprire chi affronterà negli ottavi di finali: l'avversaria dei "galletti" sarà una tra Nigeria, Islanda e Argentina. La Danimarca invece affronterà la vincitrice del girone D, molto probabilmente la Croazia.



Nell'altro incontro del pomeriggio l'Australia doveva vincere e sperare nella sconfitta della Danimarca: il miracolo non è riuscito, tant'è che i "canguri" hanno addirittura perso contro il Perù già eliminato: Carrillo al 18' e Guerrero al 50' indirizzano la partita a favore dei peruviani, che concludono il girone al terzo posto.



Questa sera - ore 20 - le due partite del girone D: la Croazia, finora sempre vittoriosa, affronta l'Islanda (che può ancora sperare di qualificarsi, se vince e segna più goal dell'Argentina) per chiudere a punteggio pieno. Avvincente l'altra sfida: Nigeria e Argentina si giocano tutto, con i sudamericani costretti a vincere per evitare la clamorosa eliminazione.

[Foto: sportmediaset.mediaset.it]



Danilo De Rosa