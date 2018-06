Mondiali, Ronaldo ferma da solo la Spagna: 3-3. Oggi in campo Francia e Argentina

MOSCA, 16 GIUGNO - La seconda giornata dei Mondiali di Russia è all’insegna della zona Cesarini: vince l’Uruguay nel recupero, imitato dall’Iran che batte a sorpresa il Marocco, e dal Portogallo che, con il solito Ronaldo, riprende la Spagna sul 3-3. Oggi altri quattro match e in campo due tra le favorite, Francia e Argentina.

GRINTA CHARRÚA.

Nel match delle 14:00 l’Uruguay ha la meglio sull’Egitto, battendo i nordafricani in pieno recupero grazie al colpo di testa di Gimenez. Partita bruttina, sudamericani che faticano ad impensierire gli egiziani, mentre questi giocano una partita rinunciataria per 90 minuti e passa. Alla fine vince la Celeste grazie al suo solito cuore, testimoniato anche dall’esultanza in panchina del tecnico Tabarez: cammina a stento a causa di una sindrome neurologica che lo ha colpito da un anno a questa parte, ma al gol dei suoi si alza in piedi ed esulta, sostenuto dalla stampella.

COLPO IRAN.

La sorpresa della giornata è la vittoria dell’Iran sul Marocco, che permette agli asiatici di balzare in testa al girone B, complice il pareggio tra Portogallo e Spagna. Partita scialba anche in questo caso, Marocco con più qualità ma con poche idee. Iran compatto, umile e anche fortunato nel finale: sul calcio di punizione di Ehsan Haji Safi interviene il marocchino Bouhaddouz, che però sbaglia porta e infila il suo portiere, consegnando al 94’ la vittoria agli avversari.

STRAPOTERE RONALDO.

La Spagna gioca il solito, meraviglioso calcio di palleggio e tecnica, conducendo 3-2 fino al minuto 88, dopo essere stata sotto per due volte (prima 1-0 e poi 2-1). La vittoria iberica sembra assicurata, ma a due dalla fine c’è un calcio di punizione dal limite dell’area: se ne incarica Ronaldo, che dipinge una traiettoria impossibile per De Gea e pareggia, quasi da solo, la partita contro la squadra più forte del mondo. Dominante. Con una tripletta.

LE GARE DI OGGI.

Quattro match in programma in questa terza giornata, in campo i gironi C e D. Quanto al primo, esordio per la Francia contro l’Australia (ore 12:00) e poi spazio a Perù-Danimarca (18:00). Nel girone D in campo l’Argentina di Messi contro l’Islanda (ore 15:00) e la talentuosa Croazia contro la Nigeria (alle 21:00).

Claudio Canzone

