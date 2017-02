Mondiali Sci, gigante femminile: trionfa Worley, bronzo per Sofia Goggia

ST. MORITZ, 16 FEBBRAIO - Arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di sci di St.Moritz. Dopo la delusione del quarto posto in discesa e dell’uscita in combinata, Sofia Goggia - nove podi in coppa del Mondo – ha conquistato il bronzo nel gigante femminile piazzandosi terza dietro a Tessa Worley e Mikaela Shiffrin, col tempo di 2.06.29. Rispettivamente quarta e sesta le altre azzurre, Federica Brignone e Manuela Moelgg. Soltanto undicesima la Bassino, penalizzata da un errore nella prima manche.

La sciatrice francese Worley si è aggiudicata l’oro - il secondo in gigante dopo quello del 2013 a Schladming - chiudendo in 2.05.55 davanti alla statunitense Shiffrin (1.25.89).

Al traguardo di S. Moritz erano presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il vicepresidente Carlo Mornati ed il presidente Fisi Flavio Roda.

Intanto è attesa per lo slalom gigante uomini di domani. Appuntamento alle ore 9,45 e alle 13. Per l'Italia gareggeranno Manfred Moelgg, Florian Eisath, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti.

[foto: corrieredellosport.it]

Antonella Sica