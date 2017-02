Mondiali sci, SuperG femminile, oro alla Schmidhofer. Elena Curtoni quinta

ST. MORITZ, 07 FEBBRAIO – E’ l’austriaca Nicole Schmidhofer il primo oro ai Mondiali di St. Moritz, in Svizzera. La 27enne - che fino ad oggi aveva ottenuto solo un 4/o posto nella stessa disciplina, a Garmisch - ha vinto nel superG donne col tempo di 1'21"34. A seguire Tina Weirather (1'21"67) e la svizzera Lara Gut (1'21"70), favorita alla vigilia. Solo quinta l’Italia con l’1'21"89 dell’atleta valtellinese Elena Curtoni. Rispettivamante ottava e decima le altre azzurre Federica Brignone (1'22"18) e Sofia Goggia (1'22"25) . Più indietro Francesca Marsaglia (1'23"28).

Giornata no per la statunitense Lindsey Vonn, buttata fuori linea da un dosso e costretta a saltare una porta. Stessa sorte, nello stesso punto, per la detentrice del titolo, l'austriaca Anna Veith.

La gara è stata resa difficile dalla non perfetta visibilità sopra i 2mila metri.

«Mi sembra di sognare – ha detto la vincitrice dell’oro al termine della gara -. Puntavo al bronzo ma davvero all’oro non pensavo proprio».

«Sono amareggiata», ha invece commentato Elena Curtoni, dopo il quinto posto. All’azzurra è sfuggito il bronzo per soli due decimi.

«Ho rotto il ghiaccio, sono soddisfatta della mia prova perché mi sono concentrata solo sulle mie curve. Però a metà gara ho fatto un errore e ho capito che la velocità se ne è andata. Era una super pista, con tutte le caratteristiche di un superG mondiale», ha invece detto Federica Brignone.

[foto: lastampa.it]

Antonella Sica