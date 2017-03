Monfalcone, incidente sul lavoro, operaio muore in area Fincantieri

MONFALCONE, 02 MARZO – Ancora un incidente mortale sul lavoro. Questa mattina un operaio edile bosniaco di 40 anni ha perso la vita nel cantiere navale di Panzano, a Monfalcone. La vittima - supervisore di una ditta specializzata, esterna ai cantieri navali, che stava costruendo i nuovi capannoni per la verniciatura delle navi all'interno dello stabilimento Fincantieri - è deceduta sul colpo dopo essere precipitata da un'altezza di 25 metri.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l'uomo stava lavorando su un'impalcatura quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto.

Dopo la tragedia i lavoratori hanno indetto uno «sciopero spontaneo»: hanno lasciato i cantieri navali della Fincantieri di Monfalcone «per dare un segnale fortissimo». E’ quanto riferisce il segretario Fim-Cisl del Friuli Venezia Giulia, Giampiero Turus, che aggiunge che «è la prima volta che gli operai delle ditte in appalto si fermano in maniera così massiccia».

Inoltre, il segretario della Uil del Friuli Venezia Giulia, Giacinto Menis, intervenendo alla Conferenza di organizzazione del sindacato a Villa Manin di Passariano (Udine), ha comunicato che i colleghi del 40enne devolveranno un'ora del loro lavoro alla famiglia della vittima.

La Fincantieri ha reso noto di aver «immediatamente avviato le necessarie verifiche per appurare le responsabilità» dell'incidente sul lavoro, spiegando che si svolgeranno «in parallelo alle indagini in corso da parte della Polizia Giudiziaria e della Magistratura, alle quali Fincantieri come di consueto assicura la massima collaborazione».

L'incidente - aggiunge Fincantieri - è avvenuto «all'interno di un cantiere dedicato alla realizzazione di un capannone» e la vittima è «il supervisore di una ditta specializzata. Il lavoratore, che aveva al suo attivo venti anni di esperienza è caduto al suolo mentre stava operando nella zona del sottotetto della struttura in costruzione».

Infine, Fincantieri ha espresso «il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto, alla quale non farà mancare il proprio concreto sostegno».

Antonella Sica