Monopoli, 24enne georgiano bloccato da nigeriano, poi arrestato dai carabinieri

BARI, 15 SETTTEMBRE – Un 24enne georgiano è stato tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monopoli, con l'accusa di rapina impropria.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato di Monopoli, nel quale proprio nelle ultime settimane si erano verificati continui furti di merce.

Un giovane dall’aria sospetta che si aggirava tra gli scaffali nascondendo vari generi alimentari in un grosso zaino, è stato notato da una cassiera che prontamente ha allertato i carabinieri della locale Compagnia, i quali dopo pochi minuti, sono giunti sul posto a bordo di una una gazzella dell’arma.

L’uomo prima del sopraggiungere dei militari, aveva già raggiunto l'uscita ed era fuggito per le vie limitrofe, inseguito da un cittadino nigeriano 32enne, residente a Bari e in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, che stazionava, come ogni giorno, all'esterno del supermercato.

Infatti, il giovane nigeriano, messo in allarme dalle urla della cassiera, è riuscito a raggiungere il ladro e a bloccarne la fuga, proprio nel mentre giungevano i carabinieri, con i quali il georgiano ha ingaggiato una breve colluttazione, prima di essere definitivamente bloccato e tratto in arresto.

All'interno dello zaino dell'uomo, i militari hanno rinvenuto generi alimentari di varia nature, per un importo di circa 150 euro, immediatamente restituiti alla responsabile dell'esercizio commerciale.

Il giovane, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, dopo gli adempimenti di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari.

Luigi Palumbo