Monopoli, anziano spinto da scogli. Diciassettenne confessa: "Uno scherzo"

BARI, 5 MAGGIO - Nel corso degli interrogatori di convalida dinanzi al gip del Tribunale per i Minorenni di Bari, il diciassettenne in stato di fermo per l'omicidio di Giuseppe Dibello e il tentato omicidio di Gesumino Aversa, avrebbe ammesso di essere stato lui a spingere entrambi gli anziani dagli scogli.

Secondo quanto si apprende, l'amara vicenda nella quale il settantasettenne ha perso la vita, per i due minori è stata "uno stupido scherzo". I giovani, di 15 e 17 anni, hanno dunque chiarito che alla base del gesto non ci sarebbe stato alcun tentativo di rapina a danno degli anziani. Questa tesi potrebbe essere suffragata dal fatto che nella tasca della giacca lasciata sulla spiaggia da uno dei due anziani, il sopravvissuto Gesumino Aversa, c'erano 650 euro della pensione ritirata in mattinata che non sono stai toccati.

Giuseppe Sardano, il legale difensore del diciassettenne, ha chiesto al giudice l'attenuazione della misura cautelare con concessione degli arresti domiciliari.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it