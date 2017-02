Mons. Bonanno ha ordinato presbitero un ex agente di polizia

SAN MARCO ARGENTANO (CS), 12 FEBBRAIO - Ieri sera, nella Cattedrale di San Marco Argentano, il vescovo mons. Leonardo Bonanno ha conferiito l’ordinazione presbiterale al diacono Ernesto Piraino, 38 anni, della parrocchia san Giovanni Battista della stessa cittadina.

Ernesto dopo la maturità classica emigra in Germania per un’esperienza di lavoro. Nel 1999, tenta il concorso in Polizia che supera con successo. Dopo il periodo di aggregazione a Gela, viene inviato a Messina come sede definitiva di servizio. Nello stesso anno è vincitore di concorso come sovrintendente di Polizia.



L’esperienza nella comunità parrocchiale di Scilla, come educatore del settore giovanissimi e giovani di Azione Cattolica, e facendo esperienza di Gesù nell’adorazione eucaristica perpetua, fa comprendere ad Ernesto che Gesù lo stava chiamando per un’altra strada. E’ così con l’aiuto del padre spirituale comprende pian piano la chiamata verso il sacerdozio.



Presso l’Istituto Teologico san Tommaso della città, segue il quinquennio teologico e si specializza in Bioetica e sessuologia, mentre nel seminario teologico Pio XI di Reggio Calabria, e in quello del Pontificio Seminario Campano completa la sua formazione. Dopo l’ordinazione diaconale Ernesto ha svolto il suo ministero diaconale nell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi e presso le Parrocchie San Giuseppe Lavoratore di Scalea e San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina.

Oggi, il novello sacerdote presiederà la Sua prima messa nella Chiesa Conventuale di Sant’Antonio di Padova in San Marco Argentano.

Notizia segnalata da ( Calabria Ecclesia)

