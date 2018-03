Mons. Xuereb, nuovo nunzio in Corea e Mongolia

COREA, 28 FEBBRAIO - È di questi giorni la notizia della nomina di mons. Alfred Xuereb, nuovo nunzio apostolico in Corea e Mongolia. Il Santo Padre in data 26 febbraio 2018 lo ha nominato arcivescovo assegnandogli la sede titolare di Amantea. Dal 2014 mons. Xuereb occupava il posto di prelato generale della Segreteria per l'economia. Quella del prelato maltese è una nomina mirata che mette in risalto le qualità umane e spirituali che lo stesso prelato in questi anni ha manifestato al servizio della Sede Apostolica.

"Dopo la laurea in teologia ha iniziato il servizio presso la Segreteria del Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense. Nel 1995 il trasferimento in Vaticano alla Sessione per gli Affari generali della Segreteria di Stato e dopo cinque anni, l’arrivo alla Prefettura della Casa Pontificia. Nel 2007 ha fatto parte della Segreteria particolare prima di Benedetto XVI e successivamente, nel 2013 di Papa Francesco che nello stesso anno lo ha nominato Delegato per la Pontificia Commissione referente sull’Istituto per le Opere e per la Pontificia Commissione referente di studio e di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico amministrativa della Santa Sede. Nel 2014 la nomina a Segretario generale della Segreteria per l’Economia."Perché la Corea?Perchè mentre è politicamente divisa tra Nord e Sud, è considerata dalla Chiesa cattolica come un unico paese.Al nord i cattolici sono la terza categoria e vivono sotto la dittatura del partito comunista il dramma delle persecuzioni. E spesso se scoperti in luoghi non autorizzati dal regime possono incappare in pene detentive o spesso nella pena capitale.Al Sud persiste una situazione ben diversa perché si gode della libertà religiosa e dopo le visite di San Giovanni Paolo II nel 1984 e 1989 e quella di Papa Francesco nel 2014 la Corea del Sud è diventato il terzo paese asiatico a maggioranza cattolica dopo Filippine e Vietnam.

Zaffino Stefano