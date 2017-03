Montecarlo: incendio vicino hotel

MONTECARLO, 25 MARZO - Un incendio che ha provocato una nube di fumo nero altissima si è propagato a Montecarlo, vicino all'hotel Fairmont.

Dalle prime informazioni pervenute, pare che ad andare in fiamme sia stata un'automobile. Poco prima, stando a quanto riportato da Montecarlonews.it, si sarebbe verificata una sparatoria in seguito ad una rapina presso la gioielleria Cartier, non lontano dal Casinò. Non è chiaro se l'incendio abbia un nesso con la precedente rapina.

Luna Isabella

(foto da foro-seguros.com)