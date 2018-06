Montecorvino Rovella, pacco bomba a collaboratore del sindaco: è grave

MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO), 18 GIUGNO - Giampiero Delli Bovi, avvocato di 29 anni e stretto collaboratore del neo sindaco di Montecorvino Rovella, è rimasto gravemente ferito dopo aver aperto un pacco bomba a lui indirizzato, poggiato sul cancello della sua abitazione.

Il fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8. La vittima, secondo quanto si apprende, potrebbe perdere l’uso di entrambe le mani. L’avvocato è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il civilista non avrebbe alcun incarico politico. Dopo il tirocinio nello studio legale del neo sindaco Martino D'Onofrio, e aver conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, la vittima ha continuato a collaborare stabilmente nello studio nel quale aveva svolto il praticantato.

Sul caso indagano i Carabinieri. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. Il ferito è stato già ascoltato dagli uomini dell’Arma, ai quali non sarebbe riuscito a fornire nessun elemento utile per stabilire il movente del tragico fatto in cui è rimasto coinvolto.

Luigi Cacciatori