Montuoro annuncia 35,5 milioni per la rete idrica di Catanzaro. Video

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro punta sulla rete idrica con 35,5 milioni per ridurre guasti e interruzioni

Tre interventi sulla condotta Simeri Passante, sul potabilizzatore di Santa Domenica e sul serbatoio Torrazzo per migliorare il servizio e rafforzare le riserve del quartiere Lido

Un programma da 35,5 milioni di euro per il sistema idrico di Catanzaro, con interventi che interessano il trasporto dell’acqua, la potabilizzazione e la capacità di accumulo. L’obiettivo è affrontare le fragilità delle infrastrutture e creare le condizioni per un’erogazione più regolare, riducendo guasti e dispersioni.

A illustrare il quadro degli investimenti è l’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro, che indica il miglioramento dell’approvvigionamento idrico tra le priorità del proprio mandato. Le risorse messe in campo dalla Regione Calabria riguardano due interventi sulla condotta Simeri Passante e sul potabilizzatore di Santa Domenica, ai quali si aggiunge l’investimento per la messa in esercizio del nuovo serbatoio Torrazzo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Condotta Simeri Passante con 19,5 milioni per la messa in sicurezza

La quota più consistente del programma, pari a 19,5 milioni di euro, è destinata alla condotta Simeri Passante. L’infrastruttura si sviluppa per oltre 13,5 chilometri e l’intervento prevede il rinnovo di 4,5 chilometri di tubazioni, con benefici attesi per circa 90 mila abitanti.

Il traguardo indicato è una riduzione dei guasti superiore al 70 per cento nei tratti interessati, insieme al contenimento delle perdite d’acqua. Si tratta di un obiettivo previsto dal programma, il cui raggiungimento dovrà essere verificato dopo la realizzazione delle opere.

Intervenire sui segmenti più vulnerabili di una condotta significa ridurre il rischio di rotture e la necessità di riparazioni d’urgenza, che possono comportare sospensioni temporanee della fornitura. La riqualificazione punta quindi a migliorare sia l’efficienza dell’infrastruttura sia l’affidabilità del servizio.

Potabilizzatore di Santa Domenica previsto un investimento da 6 milioni

Altri 6 milioni di euro sono destinati all’ammodernamento del potabilizzatore di Santa Domenica, che serve un bacino di circa 140 mila abitanti.

Il progetto prevede l’introduzione di tecnologie avanzate per migliorare i processi di trattamento e la qualità dell’acqua. Il potenziamento dell’impianto rappresenta un tassello complementare al rinnovo delle condotte: la sicurezza dell’approvvigionamento dipende infatti dall’efficienza dell’intera filiera, dalla potabilizzazione fino al trasporto verso le utenze.

I bacini di popolazione indicati per i diversi interventi non devono essere sommati automaticamente, perché possono comprendere territori e utenti serviti da più infrastrutture dello stesso sistema.

Serbatoio Torrazzo più riserve per Catanzaro Lido

Completano il quadro i 10 milioni di euro investiti per la messa in esercizio del nuovo serbatoio Torrazzo, destinato a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento nel quartiere Lido.

La disponibilità di maggiori riserve consente di gestire meglio le variazioni della domanda e offre un margine aggiuntivo in presenza di criticità nella fornitura. La capacità di accumulo assume particolare rilievo nei periodi di maggiore consumo, quando il sistema è sottoposto a una pressione più elevata.

Il serbatoio si inserisce dunque in una strategia che affianca alla riduzione delle perdite il rafforzamento delle scorte disponibili.

Un programma per migliorare la continuità del servizio idrico

I tre interventi affrontano aspetti diversi ma collegati del servizio idrico di Catanzaro: la tenuta delle condotte, l’efficienza della potabilizzazione e la disponibilità di riserve.

Per cittadini e attività economiche, il beneficio atteso è una maggiore continuità nell’erogazione dell’acqua, accompagnata da una minore esposizione alle conseguenze dei guasti. Il rinnovo delle infrastrutture punta inoltre a limitare la dispersione di una risorsa che richiede energia e costi per essere trattata e trasportata.

Montuoro ha sottolineato la necessità di affrontare il tema durante tutto l’anno, attraverso programmazione e interventi strutturali. Ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per il sostegno al progetto e richiamato il lavoro istituzionale svolto per portare le esigenze del territorio tra le priorità di investimento.

Tempi e realizzazione delle opere saranno decisivi

Il quadro economico definisce la portata del programma, ma i risultati dipenderanno dalla realizzazione degli interventi e dalla loro effettiva entrata in funzione. Nell’annuncio non sono specificate le date di apertura e conclusione dei cantieri, né un calendario dettagliato per ciascuna opera.

Saranno questi passaggi a permettere di valutare gli effetti concreti degli investimenti: meno rotture nei tratti rinnovati, minori perdite e un approvvigionamento più affidabile per il territorio servito.