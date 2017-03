Monza, allarme bomba in Tribunale. Palazzi evacuati per precauzione

MONZA, 3 MARZO - Dopo l’episodio di Torino, ecco scattare un altro allarme bomba a Monza. Secondo alcune fonti, una telefonata anonima avrebbe preannunciato attorno alle ore 10 la presenza di un ordigno nei pressi del Tribunale. La telefonata ha così mobilitato le forze dell’Ordine, intervenute sul posto.

Sono dunque arrivati i Carabinieri della compagnia di Monza, le unità cinofile e gli artificieri, che hanno provveduto ad ordinare l’evacuazione di tre edifici: il palazzo di Piazza Garibaldi, lo stabile di Via Solera, sede della Procura, e l’ex Pretura in Vittorio Emanuele, in zona pedonale.

Durante l’allarme, era in corso anche un dibattimento nell’arco di un processo che vede imputate a giudizio due persone per accuse di appartenenza alla ‘ndrangheta. Le udienze sono state così interrotte, con l’evacuazione di giudici, avvocati, utenti e personale amministrativo.

