Monza, bimbo di sei anni muore di morbillo. Non poteva essere vaccinato per leucemia

MONZA, 23 GIUGNO - Ieri mattina un bambino di sei anni, residente a Monza, è morto per aver contratto il morbillo. Né lui, affetto da leucemia e quindi impossibilitato, né i suoi fratelli sani, sono stati sottoposti al vaccino perché i genitori erano contrari.

Il piccolo è deceduto intorno alle undici nel reparto di rianimazione dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Era stato ricoverato lo scorzo 15 marzo, quando era stato trasportato al centro ospedaliero per un sospetto di morbillo, confermato poco dopo dai medici.

Le sue condizioni peggioravano sempre di più ogni giorno che passava. Il fatto che avesse la leucemia aggravava ulteriormente la situazione.

“Ce l’abbiamo messa tutta. Il bambino è arrivato da noi sei mesi fa, lo abbiamo curato per la sua leucemia presso la Fondazione Monza e Brianza per la mamma e il bambino, il reparto di pediatria del nostro ospedale. Poi ci siamo accorti che aveva contratto il morbillo”, ha affermato il primario Andrea Biondi.

I genitori hanno sperato fino all'ultimo nella sua guarigione, ma purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta.

Questa vicenda mette in luce ancora una volta l'importanza dei vaccini, anche per chi non può farli per la sfortuna di aver contratto patologie particolari proprio come la leucemia del bimbo deceduto ieri mattina.

Chiara Fossati

immagine da nuovabrianza.it