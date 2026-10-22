Monza, controlli straordinari in centro: identificati 40 giovani

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Nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, la Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore della città, con particolare attenzione a piazza Trento e Trieste e alle zone limitrofe del centro storico. L'obiettivo era quello di prevenire situazioni di criticità e garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

Un intervento coordinato tra più uffici

L'operazione ha visto impegnati equipaggi della DIGOS, della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La sinergia tra i diversi reparti ha permesso di svolgere un'azione capillare di vigilanza e identificazione delle persone presenti, con particolare attenzione ai soggetti potenzialmente pericolosi.

Quaranta giovani identificati, quattro con precedenti

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato una quarantina di giovani. Quattro di loro sono risultati gravati da precedenti segnalazioni nelle banche dati di polizia per reati contro il patrimonio. Un dato che conferma l'importanza di queste operazioni preventive, volte a scoraggiare comportamenti illeciti e a tutelare la collettività.

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Prosegue l'attività di prevenzione

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dalla Questura di Monza e della Brianza, che continua a impiegare in modo coordinato le proprie risorse per garantire sicurezza e vivibilità nelle zone più sensibili della città. Un impegno costante che mira a rispondere alle esigenze dei cittadini e a mantenere elevato il livello di attenzione.