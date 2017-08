Moody\'s rivede al rialzo Pil in Italia: crescita al +1,3%

MILANO, 30 AGOSTO – A dirlo è una delle agenzie di rating più importanti al mondo: l’Italia sta crescendo. Moody’s, società privata con sede a New York che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali, rivede al rialzo le stime di crescita dell’Italia per il 2017 e il 2018.

Per quest’anno e l’anno prossimo l’agenzia di rating prevede una crescita del Pil dell’ 1,3% contro lo 0,8% e l’1% stimato in precedenza. La crescita è sostenuta «dalla politica monetaria e di bilancio e da una ripresa più forte nella Ue», spiega Moody’s. Rivista in meglio anche la crescita economica della Germania al 2,2% e al 2% e della Francia all’1,6% sia per il 2017 che per il 2018.

Intanto Piazza Affari recupera parte delle perdite di ieri (-1,46%), originate dalla debolezza del dollaro e dai timori di crisi geopolitica dopo il lancio del missile Nordcoreano abissatosi nell’Oceano Pacifico dopo aver attraversato il Giappone. Il listino milanese sale dello 0,47%.

Venuta meno l’apprensione degli investitori per la situazione geopolitica, in generale tutte le Borse europee rimbalzano dopo la seduta di ieri in profondo rosso. L’indice Euro Stoxx guadagna lo 0,55% a 3.406 punti. Francoforte (+0,67%) Parigi (+0,62%) e Londra (+0,59%).



Maria Azzarello

fonte immagine: Investire Oggi