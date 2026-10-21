Mormanno, Sorsi e storie di bellezza rinviato al 19-22 novembre per solidarietà ai manifestanti

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Mormanno, “Sorsi e storie di bellezza” slitta al 19-22 novembre: «Un segno di solidarietà verso chi sta affrontando l’emergenza»

La kermesse dedicata alle eccellenze del Pollino rinviata per rispetto dei manifestanti e delle comunità coinvolte nelle proteste.

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Ci sono momenti in cui il senso di una comunità si misura anche dalla capacità di fermarsi, ascoltare e dimostrare vicinanza a chi sta attraversando una fase complessa. È con questo spirito che “Sorsi e storie di bellezza”, la manifestazione in programma a Mormanno, è stata rinviata alle nuove date del 19-22 novembre 2026. La decisione arriva alla luce della situazione di emergenza che sta interessando la Calabria, tra scioperi, blocchi autostradali e il presidio di Frascineto. Un contesto che coinvolge cittadini, lavoratori e manifestanti e che richiede attenzione, sensibilità e rispetto.

Il rinvio è stato concordato tra gli organizzatori, Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, e il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, con la volontà di esprimere un segnale concreto di vicinanza alle persone che stanno affrontando questa fase di difficoltà e a quanti sono impegnati nelle manifestazioni di protesta. ùLa scelta non cambia gli obiettivi della kermesse, ma ne rafforza il significato più profondo. Valorizzare la Calabria significa anche riconoscere le difficoltà del presente, ascoltare le istanze delle persone e mantenere saldo il legame con il territorio.

La manifestazione si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026, nella Galleria Salvatore D’Alessandro di Mormanno. Quattro giornate dedicate alle eccellenze agroalimentari, alla cultura, alla tradizione e alla creatività, con il vino, il tartufo e il fagiolo poverello protagonisti di un percorso che intreccia sapori, identità e bellezza. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Calabria, del GAL Pollino, di Arsac e del Comune di Mormanno. Il progetto è finanziato con risorse POC 2014-2020 – A.Z. 683.

Sorsi e storie di bellezza tornerà a novembre con l’ambizione di raccontare un territorio ricco di tradizioni, talento e potenzialità. In questa fase, tuttavia, il messaggio prioritario è quello della solidarietà: la cultura, la promozione territoriale e gli eventi devono saper camminare insieme alle persone, senza ignorare le difficoltà che attraversano le comunità. La bellezza di una terra non risiede soltanto nei suoi prodotti, nei suoi paesaggi o nelle sue tradizioni. Risiede anche nella capacità di non voltarsi dall’altra parte quando il territorio chiama alla responsabilità.

Denise Ubbriaco