Morta Barbara Bush

HOUSTON, 18 APRILE- È morta, all’età di 92 anni, l’ex first lady Barbara Bush, moglie del 41esimo presidente degli Stati Uniti, George H.W. Bush e madre del presidente George W. Bush.



La donna, che soffriva di broncopneumopatia ostruttiva, aveva deciso di interrompere le cure mediche in ospedale e tornare nella sua casa di Houston, in Texas. Nel 2009 si era sottoposta a un intervento al cuore, mentre nel 2017 una bronchite l’aveva costretta a ricoverarsi in ospedale.



Nella nota diffusa dall'ufficio dell'ex presidente George H.W. Bush si legge: "un'ex first lady degli Stati Uniti e instancabile fautrice dell'alfabetizzazione, Barbara Pierce Bush, è morta martedì 17 aprile 2018 all'età di 92 anni". Barbara Bush occupa un posto speciale nella storia della Casa Bianca, in quanto unica donna ad aver assistito al giuramento da presidente sia del marito che del figlio.



George Bush descrive la madre come “una fantastica first lady ed una donna che come poche altre ha portato leggerezza, amore e alfabetizzazione a milioni. Per noi è stata molto di più. Ci ha tenuti in punta di piedi e ci ha fatti ridere fino alla fine. Sono stato un uomo fortunato per il fatto che Barbara Bush era mia madre".



Mentre l’attuale presidente Donald Trump, in una nota, la omaggia dicendo: "Come moglie, madre, nonna, sposa di un militare ed ex first lady, la signora Bush è stata una sostenitrice della famiglia americana", e successivamente ha twittato "La first lady Melania ed io ci uniamo alla nazione nel celebrare la vita di Barbara Bush". Decisione dello stesso imprenditore, fino al tramonto del giorno in cui verrà sepolta, è che la bandiera degli Stati Uniti rimanga a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, nelle basi militari e sulle navi.



“Silver Fox“, volpe d’argento, come era stata soprannominata dai figli per la sua acutezza e per i capelli divenuti prematuramente bianchi dopo la morte della secondogenita Robin (deceduta a soli 3 anni per leucemia), aveva presentato sempre, nei quattro anni alla Casa Bianca (e anche dopo), un’ immagine burbera ma sorridente, di moglie devota, madre esigente, nonna rassicurante.



Federica Vetta