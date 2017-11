Morte di Totò Riina ,non ci sarà alcun funerale pubblico.

Parma,17 novembre 2017- È morto stanotte Totò Riina, boss di Corleone.

Il capo di cosa nostra si è spento all’ospedale di Parma alle ore 3.37,nel reparto detenuti. Nessun funerale pubblico per il progettatore degli attentati a Falcone e Borsellino.



Reparto detenuti dell’ospedale di Parma, questo il luogo in cui alla vigilia dei suoi 87 anni, Totò Riina si spegne, dopo aver avuto un ultimo incontro con i familiari data la gravità preannunciata delle sue condizioni.

L’uomo che ha trasformato la natura della mafia in stragista e che così ha fatto perdere consensi alla stessa è deceduto oggi, senza mai aver mostrato alcun cenno di pentimento.



“Non ci sarà nessun funerale pubblico”, questo è quanto dichiara il portavoce della CEI don Ivan Maffeis, che esprime così il distacco della Chiesa dalle attività di criminalità organizzata. “La Chiesa non si sostituisce al giudizio di Dio, ma non possiamo confondere le coscienze” dice don Maffeis e aggiunge che “se la famiglia chiedesse di accompagnarlo con una preghiera si valuterà cosa fare” ma che un funerale pubblico sarebbe “un segno contrastante, un boomerang. Non si capirebbe più da che parte sta la verità e la giustizia.”



Intanto la figlia di Riina, Maria Concetta ,commenta su Facebook il decesso del padre, postando un’immagine in cui viene ritratto il volto di una donna in bianco e nero che si porta il dito alla bocca, in segno di silenzio, di lutto.

Pochi i commenti solidali a questo post, tanti invece quelli di indignazione e di condanna della gente, tante le parole di ribellione verso un uomo che ha provocato disdegno, sofferenza e tante morti.