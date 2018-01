Morte in culla: trovato morto neonato in reparto ospedale

FROSINONE, 7 GENNAIO - E' stato trovato morto nella sua culletta nel reparto di neonatologia del "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Si tratta di un bimbo di soli quattro giorni, a quel che si sa nato sano e senza alcun problema. A fare la scoperta, poco dopo le 14 di oggi, sono stati gli addetti alla nursery, i quali hanno provato in ogni modo a rianimare il neonato ma senza esito.

La salma del piccolo, primogenito di una coppia di Priverno (Latina), e' stata trasferita nell'obitorio del nosocomio in attesa dell'autopsia, come disposto dalla procura di Frosinone su richiesta della Polizia di Stato. I genitori disperati hanno infatti chiesto l'intervento del 113 perche' sia fatta chiarezza sulla tragedia. Maggiori dettagli in merito a questa morte tutta da chiarire potranno essere forniti dall'esame autoptico.