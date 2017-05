Morte in rogo: Consiglio d\'Europa chiede all\'Italia di aiutare la famiglia

ROMA, 12 MAGGIO - Dopo la morte delle due bambine e della ragazza Rom, il Consiglio d'Europa scrive all'Italia auspicando che le autorità prendano "immediatamente le misure necessarie per assistere i genitori e bambini sopravissuti al rogo fornendogli un alloggio sicuro".

L'istituzione di Strasburgo, attraverso un messaggio del rappresentante speciale del segretario generale per le questioni Rom Valeriu Nicolae, coglie anche l'occasione per richiamare l'Italia e "attirare l'attenzione delle autorità locali sulle condizioni di vita esasperanti nei campi di tutta Italia", perché situazioni del genere "non possono che aggravare sentimenti di insicurezza e povertà, marginalizzazione e razzismo, esponendo i gruppi vulnerabili a ulteriori pericoli". E i minori, conclude Valeriu Nicolae, sono in genere i più vulnerabili in queste situazioni.

La vicenda ha suscitato moltissimi commenti, molti dei quali razzisti e xenofobi. L'Italia adesso è chiamata a far fronte alle esortazioni dell'Organizzazione Internazionale, al fine di garantire una tutela maggiore.

Ginevra Candidi

immagine di ilcorrierediroma.it