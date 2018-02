Omicidio Jessica Faoro: la famiglia non paga i funerali, ci pensa il Comune di Milano

MILANO, 16 FEBBRAIO - I funerali di Jessica Faoro, la diciannovenne assassinata a Milano lo scorso 7 febbraio dall'ex tranviere Alessandro Garlaschi, saranno pagati dal Comune di Milano. A nove giorni dalla morte della giovane, infatti, nessun familiare si è fatto avanti per sostenere le spese delle esequie. Due giorni fa era stato don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano, a farsi carico delle spese: Rigoldi conosceva Jessica e, commosso dalla storia della ragazza, si era proposto. Oggi è invece il Comune di Milano a prendere in mano la situazione.

In un post su Facebook Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune, ha scritto: "Ringraziando tantissimo don Gino, ancora una volta esemplare, ribadiamo quanto deciso: siamo noi tutti, il Comune di Milano, a farci carico dei costi dei funerali". Majorino si è poi soffermato su come "la storia di Jessica non parli solo di un terrificante carnefice e di una giovane vita spezzata, ma di tanti tentativi fatti per aiutarla che sono andati a vuoto". "Tentativi - ha concluso l'assessore - sui quali dobbiamo interrogarci".

Le esequie si terranno nella giornata di domani e sarà con tutta probabilità don Rigoldi a celebrare la funzione, dando l'ultimo saluto a Jessica Faoro.

Claudio Canzone

Fonte foto: cronacanera.org