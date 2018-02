Morte Pamela Mastropietro, c\'è un altro indagato: è un amico di Oseghale

MACERATA, 6 FEBBRAIO - C'è un nuovo indagato per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne scomparsa da una comunità di recupero nel Maceratese e il cui cadavere smembrato è stato ritrovato in due valigie. Si tratta di un amico di Oseghale Innocent, il nigeriano di 29 anni fermato per il presunto delitto. Per ora l’uomo è accusato soltanto di concorso in spaccio di droga. Le indagini dovranno stabilire le sue responsabilità e se e come abbia aiutato Oseghale.

Al momento non è ancora chiaro se Pamela sia stata uccisa per mano di uno dei due pusher o da un'overdose di droga, prima che il suo corpo fosse seviziato. Gli esami tossicologici e quelli sui rilievi del Ris sono ancora in corso e potrebbero condurre all'accusa di omicidio volontario, oltre a vilipendio e occultamento di cadavere.

Giuseppe Sanzi