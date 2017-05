Morto a Milano in gita: arriva l\'archiviazione sul caso di Domenico Maurantonio

MILANO, 17 MAGGIO - E’ stata archiviata dal Gip Paolo Guidi l’indagine aperta per omicidio colposo a carico di ignoti in relazione alla morte del giovane 19enne Domenico Maurantonio, precipitato dal quinto piano dell’Hotel nel quale alloggiava durante la gita scolastica a Milano, in data 10 maggio 2015.

Secondo il Gip, sarebbe dunque confermata la ricostruzione della Procura, secondo cui il giovane morì a seguito di un malore. Restano dunque non accolte le richieste dei pm Alberto Nobili e Giancarla Serafini. A nulla è servita neanche la richiesta degli avvocati della famiglia di Maurantonio, che chiedevano ulteriori indagini in vista del chiarimento della vicenda.

Pertanto, le cause della morte di Domenico Maurantonio sono da ricercare in un tragico incidente causato appunto dal malore avvertito. Si esclude dunque la responsabilità dei compagni, a due anni dalla tragedia e dalle indagini che si sono susseguite.

Maurantonio avrebbe avvertito, sempre stando alle ricostruzioni della Procura, una violenta crisi intestinale che lo avrebbe portato a sporgersi ad una finestra, prima della caduta accidentale dovuta allo stato confusionale o ad un capogiro conseguente ai problemi fisici riscontrati. A nulla è valsa l’opposizione del legale della famiglia, che aveva presentato un’istanza di opposizione all’archiviazione, discussa nell’udienza del 22 marzo.

foto da: ilfattoquotidiano.it

Cosimo Cataleta