Morto Alessandro Pansa, vicepresidente della Feltrinelli

ROMA, 12 NOVEMBRE 2017 - All’età di 55 anni, di lascia Alessandro Pansa, vicepresidente della Feltrinelli, ex amministratore delegato di Finmeccanica e figlio del giornalista Giampaolo Pansa.



L’economia del nostro Paese perde un altro suo grande esponente. Persona colta, appassionata della storia e della filosofia, l’attuale professore della Luiss Guido Carli ci lascia all’età di 55 anni.



Nato a Mortara, provincia di Pavia, nel 1962, si era laureato in Economia Politica con lode alla Bocconi. Ha rivestito alte cariche nel corso della sua carriera, quali amministratore delegato di Finmeccanica fino al 2014, attualmente vicepresidente di Feltrinelli e docente in Luiss.



Alessandro Pansa aveva iniziato la sua carriera lavorativa presso il Credito Italiano SpA nel 1987, lavorando al Servizio Studi Economia e Pianificazione. Nel 1992 poi arriva in Euromobiliare, assieme a Guido Roberto Vitale, dove si è occupato della Divisione Investimenti. Successivamente si trasferisce alla Vitale Borghesi & C., dove coordina operazioni sul mercato azionario per molte importanti aziende italiane.



Arrivederci Professore.

Fonte immagine: ilpost.it



Giovanni Napolitano (attualmente studente in LUISS Guido Carli, frequentante il corso di Finanza Straordinaria, tenuto fino ad oggi dal professor Pansa).