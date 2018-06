Morto con colpi arma da taglio a Modena, inchiesta per omicidio

MODENA, 13 GIUGNO - Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento, questa mattina, del cadavere di un uomo, tra Modena e Gaggio. La vittima è un 67enne originario di San Cipriano d'Aversa, nel Casertano: lavorava nel settore edile ed era residente nella città emiliana.

Sul corpo senza vita, trovato all'interno della sua auto, sono state riscontrate diverse ferite di arma da taglio. Sono in corso verifiche da parte degli agenti della squadra mobile di Modena. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona e sono in corso rilievi per isolare eventuali impronte digitali sul luogo del delitto.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.infooggi.it