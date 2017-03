Morto folgorato operaio forestale scomparso a Dasa\'

VIBO VALENTIA, 06 MARZO - Un operaio forestale di 55 anni, Pasquale Gentile, e' stato ritrovato morto in un torrente del Vibonese, fulminato da una scarica elettrica.

L'uomo, di Arena, centro delle Preserre vibonesi, era andato a pescare in un fiume servendosi di un gruppo elettrogeno, ma una scossa gli e' stata fatale.A ritrovarlo senza vita e' stato il vicesindaco del comune di Arena che si era unito alle ricerche avviate dai carabinieri sin dalla giornata di sabato quando a dare l'allarme erano stati i familiari del 55enne non vedendo rientrare a casa il proprio congiunto.Sull'accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente e capire se l'uomo si sia recato da solo lungo il torrente Petriano, al confine cofine fra i comuni di Arena e Dasa'.